Evelien, Nicolas, Veerle, Nick, Tine, Ben en Sally en Mathias: alle Blind Getrouwd-koppels zijn ondertussen drie weken gehuwd en hebben het dagelijks leven hervat. Werk en privé op mekaar afstemmen is key, zeker als je weet dat de duo’s over twee weken al zullen moeten beslissen of ze getrouwd blijven of niet.

Nick en Veerle hebben mekaar ondertussen gevonden. Wanneer ze de foto’s van hun huwelijksshoot krijgen, vallen hen enkele zaken op. “Toen ik die trouwfoto’s zag, werd ik toch wel even stil. Omdat je daar al op kon zien dat we graag bij elkaar waren, al kenden we mekaar toen nog maar een paar uur. Ik vind dat je kan zien dat er meteen al een klik was”, zegt Veerle. Tot nu toe konden de voorbije drie weken niet beter gaan, maar valt Nick ook in de smaak bij zijn schoonfamilie? Veerle neemt hem mee naar haar ouders en zussen, die ontzettend belangrijk zijn voor haar.

“Onze relatie nu is nog altijd die van twee vrienden die gewoon heel goed overeen komen. We gaan elke week meer en meer vooruit, maar die passie en dat vuur gaan nog wel moeten komen om te kunnen spreken van een liefdesrelatie die zal blijven duren.” Sally en Mathias staan er dus anders voor. Ze gaan langs bij experte Margo Van Landeghem om open over hun situatie te praten, en voor wat tips.

Evelien en Nicolas daarentegen zijn smoorverliefd, en dat mag hun familie weten. De twee organiseren een housewarming om te vieren dat Nicolas bij Evelien is ingetrokken. Het is alsof het nooit anders is geweest... Een nieuw leven betekent ook goede voornemens. Nicolas besluit, nu hij een getrouwde man is, om wat op zijn lijn en gezondheid te letten. Enthousiast als hij is, vliegt hij er meteen in.

En wat met Tine en Ben? Ze groeiden de voorbije weken elke dag meer naar mekaar toe, en kunnen het als vrienden alvast perfect met mekaar vinden. Maar geraken ze uit die friend zone?



Blind Getrouwd, maandag 20 maart om 20u35 bij vtm

