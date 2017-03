Drie muzikale monumenten: Urbanus, Jean Blaute en Jan De Smet werden afgelopen donderdagavond, tijdens een feestelijke Radio 2-uitzending vanuit een tot in de nok gevuld Kursaal in Oostende, opgenomen in De Eregalerij van de Vlaamse Klassiekers. Met het initiatief bekronen Radio 2 en SABAM FOR CULTURE jaarlijks zowel tijdloze artiesten als nummers die veel betekenen voor de Belgische muziekwereld.

In december vorig jaar maakte Radio 2 bekend dat Urbanus, Jan De Smet en Jean Blaute een plaats zouden krijgen in De Eregalerij van de Vlaamse Klassiekers, naast onder andere Bobbejaan Schoepen, Jo Leemans en Will Tura. Vorig jaar viel die eer nog te beurt aan Nicole & Hugo, Zjef Vanuytsel en Sylvain Vanholme.

Ook vier schitterende songs kregen verdiend een plaatsje in De Eregalerij: ‘Wat een leven’ (Louis Neefs, 1965), ‘Beats of Love’ (Nacht und Nebel, 1984), ‘Early Bird’ (André Brasseur, 1965) en ‘Hé lekker beest’ (Isabelle A, 1990).

Prinselijke aanwezigheid

Grappenmaker en komiek Urbanus genoot prinselijke belangstelling. Hij werd gehuldigd door Mgr. Prins Laurent, die een grote fan is van de zanger/striptekenaar/komiek en lolbroek numero uno. "Ik ken al uw sketchen en om mijn Nederlands te verbeteren ging ik in Amerika studeren", vertelde Prins Laurent. Of Urbanus die titel verdiende vroeg presentatrice Christel Van Dyck? "Hij verdient er niet één maar tien", reageerde prins Laurent enthousiast.

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: VRT