De Britse singer-songwriter Ed Sheeran, momenteel wereldwijd hot in showbizzland komt op woensdag vijf april naar het Antwerpse Sportpaleis. Het concert is helemaal uitverkocht, maar Fauve Vanhoecke (18) (dochter van Kathy Vanhooren van dansschool Arlequino) en haar boezemvriendin Elise Vanbelle (18), dingen via een MNM-wedstrijd mee naar een meet en greet met hun popidool.

Fauve en Elise zijn twee hartstochtelijke en fervente fans van popster Ed Sheeran. Ze waren dus in de wolken en laaiend enthousiast toen ze via de media vernamen dat hun idool naar het Antwerpse Sportpaleis komt concerteren. Hun enthousiasme kreeg een flinke deuk toen ze zich tickets wilden aanschaffen voor het concert. Ze hoorden het in Keulen donderen toen ze vernamen dat het concert in een mum van tijd was uitverkocht.

Fauve Vanhoucke en Elise Vanbelle kennen elkaar al van in de kleuterklas en studeren nu nog samen aan het MMI (Margaretha Maria instituut) in Kortemark. “We zijn allebei grote fan van Ed Sheeran en willen zo graag het concert van ons idool bijwonen. Helaas waren we te laat om tickets te bemachtigen, het concert was in geen tijd uitverkocht”, sakkeren beide meisjes. “Onze enige redding is het winnen van de MNM-wedstrijd, zodat we er toch op vijf april in Antwerpen bij kunnen zijn.”

Brengt radiozender MNM redding?

Fauve en Elise zijn de wanhoop nabij en alle hoop ligt in handen van radiozender MNM die plots uitpakt met geweldig nieuws en een wedstrijd lanceert waarmee een meet en greet en privéconcert te winnen is van Ed Sheeran.

De kans van hun leven toch om Ed Sheeran te ontmoeten! Maar dat is makkelijker gezegd dan het voor mekaar te krijgen. De populaire radiozender MNM wist een unieke meet & greet met hun favoriete rossekop te versieren. En Ed gaat bovendien voor de gelukkige enkele nummers spelen; tijdens een intieme sessie waar hij je recht in de ogen zal kijken als hij ‘Shape Of You’ speelt. Dit fantastisch cadeau willen ze graag via een wedstrijd een fan cadeau doen, maar daar staat natuurlijk een tegenprestatie tegenover.

MNM wil dat deelnemers creatief uit de hoek komen en met hun idee de pers halen. Het zij radio, dag- en/of weekbladen, het maakt hen niet uit. Een jury beslist komende maandag 20 maart wie de gelukkige winnaar is van het duoticket en de ontmoeting met popidool Ed Sheeran.

Leuk idee

Fauve wonende in Ichtegem en Elise in Kortemark, vonden na een tijdje brainstormen een leuk en origineel idee. Beide meisje hebben een niet onaardige stem en ook wat zangcapaciteiten, dus dachten ze….. laten we van ‘Shape Of You’, een eigen versie maken in ’t West-Vlams.

“Dit is ons ultieme wapen”, zeggen beide meisje lachend in koor. ”Wij denken dat de meeste deelnemers het lied in het Engels gaan coveren, vandaar dat wij het iets anders en origineler willen aanpakken, door een eigen versie in te zingen, maar niet in het ABN maar in ’t West-Vlams.”

“We hebben de Engelse tekst van Shape Of You een beetje vertaald en in ’t West-Vlams is dat “Verliefd op je lichaam” geworden. We hopen daarmee te scoren in de regionale en nationale media en de jury te kunnen overtuigen”, besluiten de wat nerveuze Fauve en Elise.

Wie hun versie wil beluisteren, klikt op onderstaande link en vraagt dat hun versie zoveel mogelijk gedeeld wordt, zodat misschien een nationale radiozender – maar niet MNM – het liedje oppikt en de meisjes via een gesprek (hetzij telefonisch, hetzij in de radiostudio) zo een duwtje in de rug geeft, zodat ze alsnog hun idool aan het werk kunnen zien in het Antwerpse Sportpaleis. Wij duimen in elk geval voor hen beiden. Link: https://youtu.be/m2etBtaJl7s

Auteur: Eric Vanhooren - Foto: Eric Vanhooren