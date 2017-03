Min Hee Bervoets is zwanger van haar eerste kindje. Dit kondigde het jurylid van The Band 2017 tijdens de eerste liveshow zelf aan. In het begin van de show zei presentator Niels Destadsbader dat er vijf juryleden aanwezig waren om als bruggetje naar de zwangerschap van Min Hee te gaan. Voor Min Hee en haar vriend Michel wordt hun eerste kindje samen. Min Hee wordt duidelijk Plus Hee.

Auteur: Bart Liekens - Foto Jan Liekens