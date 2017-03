Alec (The Band): ‘Vieren of huilen kan nu eventjes niet meer.”

Student psychologie Alec Erreygers kende een rustige start tijdens de liveshows bij The Band. Na een groepsoptreden kregen ze meteen een ticket voor de volgende ronde. Opvallend was dat Alec zijn Amesh-baard inruilen voor een quasi gladgeschoren gezicht. “Ik ben iemand die regelmatig van look switcht”, glimlacht Alec wanneer we naar hem zijn baard polsen. “Het verlies is niet zo groot te noemen. Op mijn baardje had ik al verdeelde reacties gekregen. Uiteindelijk is niemand minder dan Slongs die bij thuis persoonlijk komen onteigenen. De gelijkenis met Ashton Kutcher is nu misschien een stukje groter. Maar ik maal er niet om dat ik nu op hem lijk. Hij was altijd één van mijn idolen.”

Groepsbeslissing

De vier juryleden dropten op het einde van de show een bommetje. “Ik had deze brutale beslissing niet voelen aankomen. Vieren of huilen kan nu eventjes niet meer. We zitten allemaal met onze gedachten bij de twee jongens, waar we tussen moeten kiezen.”

Auteur: Bart Liekens - Foto: Jan Liekens