Moerkerke en de Vrouwen: Wanneer je uiterlijk je identiteit is

In de tweede aflevering van Moerkerke en de Vrouwen, op dinsdag 21 maart, stapt Cathérine Moerkerke in de wereld van beauty queens, vrouwen voor wie hun uiterlijk alles betekent. Ze hebben allemaal een uitgesproken schoonheidsideaal in hun hoofd en doen er alles aan om dat na te streven. Cathérine vraagt zich luidop af hoeveel tijd ze besteden aan hun uiterlijk en waar die obsessie vandaan komt?

Evelyn is schoonheidsspecialiste van beroep. Ze wil haar klanten er goed laten uitzien. Maar haar beste klant is zijzelf. Ze maakt gretig gebruik van alle mogelijkheden om aan haar uiterlijk te werken: lange blonde extensions, gelnagels, make-up, sexy kledij, stiletto’s... Alles moet altijd piekfijn in orde zijn. De vergelijking met een moderne Barbie vindt Evelyn geen belediging.

Sabine heeft een heel ander idee van schoonheid. Zij is vooral bezig met haar gewicht. Ze heeft alles geprobeerd in het verleden, zelfs drugs, om slank te blijven. Maar nu sport ze intensief, gecombineerd met een streng dieet.

Joseline, een voormalig Playboy-model, runt een modellenschool. Schoonheid staat centraal in haar doen en laten, het is waar haar wereld rond draait. Met ouder worden heeft ze geen probleem, maar ze doet er wel alles aan om er zo jeugdig mogelijk uit te zien. Enkel het beste is goed genoeg en dat mag best wat kosten.

Karen gaat nog een stapje verder. Zij is huidtherapeut en heeft haar eigen cosmeticamerk. De behandelingen die ze in haar kliniek toepast, gebruikt ze ook bij zichzelf. Botox doet ze bijvoorbeeld al 12 jaar. Maar ondertussen zijn er veel andere, meer vernieuwende technieken. Cathérine ziet hoe Karen een vampire facial laat uitvoeren om een perfect gladde huid te bekomen. De methode? Via kleine naalden wordt de huid geïnjecteerd met eigen lichaamsbloed…



Moerkerke en de Vrouwen, dinsdag 21 maart om 21u45 bij vtm

