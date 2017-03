De eliminatie van de eerste pop-up in Antwerpen komt dichterbij en dat zorgt voor de nodige stress bij de genomineerde duo’s. Laure en Charlotte van Madam P. krijgen het benauwd als ze denken aan een mogelijke toekomst zonder pop-uprestaurant. De paranoia slaat toe, want de dames denken dat Karel en Birger opnieuw spionnen op hen hebben afgestuurd. In Het Vijfde Element ontploft de bom. Emily vindt dat de keuken haar met meer respect mag behandelen en zet Bo op zijn plaats. De frustratie neemt de overhand en Emily verlaat de pop-up tijdens een overvolle middagservice…

Voorlopig geen stress bij Karel en Birger, want zij zijn uit de gevarenzone. Door het winnen van de ster mogen ze op bezoek bij Yannick en Leena, de sterhouder in Kortrijk. Daar wacht hen een bijzondere verrassing, want ook hun mama’s zijn uitgenodigd. Maar hun bezoek aan Meat & Griet is eveneens een uitgelezen kans om de concurrentie in te schatten.

Ook tussen de twee overgebleven Kortrijkse pop-ups is de concurrentiestrijd duidelijk voelbaar. Yannick en Leena zijn op dit moment de beste van hun stad en dat steekt de ogen uit van Daniela en Mitchell. Meer dan ooit zijn ze gebeten om de ster te heroveren. Ze gaan meteen aan de slag en geven hun borden een kleurrijke toets met eetbare verf. Het vormt de basis van een nieuw hoofdgerecht. En dat kan volgens Mitchell weleens hun toegangsticket tot de finale worden.

Eén van de twee Antwerpse pop-ups heeft zijn laatste service achter de rug. Madam P. of Het Vijfde Element: welk pop-uprestaurant moet in Antwerpen als eerste afscheid nemen? En wie kan zijn avontuur verder zetten?



Mijn Pop-uprestaurant 2017, dinsdag 21 maart om 20u35 bij vtm

