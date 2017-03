Op dinsdag 21 maart, aan de vooravond van de herdenking van de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem, organiseert VTM NIEUWS om 22.45 live vanop de militaire luchthaven van Melsbroek België na de Aanslagen: het Grote Debat. Daarin zoeken Stef Wauters en Elke Pattyn met alle betrokkenen naar antwoorden. Hoe is ons leven veranderd na 22 maart 2016? Welke lessen hebben we getrokken? Is België vandaag veiliger?

Stef Wauters: “Het wordt geen herdenkingsprogramma, maar een debat met de blik op de toekomst. Een totaalverhaal met een brede waaier aan getuigenissen en gesprekken. We willen antwoorden zoeken op de vele vragen waar mensen nog mee zitten.”

Hoe is het leven veranderd van mensen die er vlakbij waren, mensen die gewond zijn geraakt of iemand hebben verloren? Stef en Elke praten o.a. met Sebastien Bellin, de gewonde basketbalspeler die vlak na de explosie op de luchthaven werd gefotografeerd, en met Eddy Van Calster, die zijn vrouw verloor bij de aanslag op Zaventem. Hoe gaat het met hen, één jaar later? Krijgen ze genoeg hulp van de overheid? En hoe kan het dat er nog altijd mensen in de kou staan?

Maar de aanslagen hebben ook nu nog altijd een impact op het leven van alle Belgen. We leven nog altijd onder terreurniveau 3, met militairen op straat en strenge veiligheidscontroles bij grote evenementen. Blijft dat echt nodig? En voelen we ons daardoor niet net onveiliger?

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, advocaat Sven Mary, parketwoordvoerder Ine Van Wymersch, filosoof Maarten Boudry en VTM NIEUWS-terreurexpert Faroek Özgünes gaan in debat. En ook Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie en Eric Van Der Sypt van het federaal parket zijn te gast. Samen met hen gaan Stef en Elke op zoek naar antwoorden op de vragen van de kijkers.

MEDIALAAN HERDENKT AANSLAGEN

Op woensdag 22 maart start om 07.00 ’s ochtends de rechtstreekse uitzending van de grote nationale herdenking, die VTM brengt in samenwerking met VRT, RTBf en RTL TVI. Dany Verstraeten en VTM-terreurexpert Faroek Özgünes geven vanuit de nieuwsstudio commentaar bij de verschillende plechtigheden op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek. De live uitzending zal ook te volgen zijn via vtmnieuws.be, de VTM NIEUWS-app en Facebook.

Ook de radiozenders van MEDIALAAN, Qmusic en Joe, herdenken de aanslagen. Het Joe-avondspitsduo Raf & Rani wil op dinsdag 21 maart de hele luchthavengemeenschap een hart onder de riem steken voor de moeilijke dag die er voor hen aankomt. Ze hebben er daarom voor gezorgd dat Udo op 21 maart een zelfgeschreven nummer zal brengen op de piano in de luchthaven. “Udo is volgens ons de geknipte artiest om recht uit het hart een zelfgeschreven nummer te brengen. Muziek kan helen en mensen samen brengen, en zo willen we alle mensen die op de luchthaven werken of betrokken waren een hart onder de riem steken”, vertellen Raf & Rani. Qmusic en Joe zullen op woensdag 22 maart van 08.00 tot 23.00 in ‘22 maart, één jaar later’ elk uur samen een symbolische plaat draaien, ter nagedachtenis van de slachtoffers. VTM NIEUWS-anker Birgit Van Mol trekt ’s avonds de Joe-studio in en presenteert van 19.00 tot 21.00 een speciale uitzending, waarin ze op zoek gaat naar het menselijke verhaal achter de gebeurtenissen.

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm