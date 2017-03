Ze heeft zich lang weggestoken, maar eindelijk is het zover: Melania Trump! In Tegen de Sterren Op krijgt de ‘Vers van de Pers’-rubriek op woensdag 22 maart een buitenlands tintje. First lady Melania (Clara Cleymans) treedt uit de schaduw van haar man en werkt je kennis van de actualiteit bij, begeleid op de piano door haar man, President Donald Trump (Ivan Pecnik), die voor één keer de sterke man achter de vrouw speelt.

Dries Mertens en Kat Kerkhofs die een moeilijke periode doormaken: Vlaanderens hart werd collectief gebroken. Gelukkig is Dries best zelfstandig en kan hij het huishouden ook alleen aan. Maar wanneer Kat (Ella Leyers) geïnterviewd wordt door Sportweekend, blijkt dat ze elkaar toch moeilijk kunnen loslaten.

De afgelopen weken was er veel commotie rond het huis in Gent dat gekraakt werd terwijl de eigenaars ervan in het buitenland verblijven. Tegen De Sterren Op is benieuwd wat de krakers te zeggen hebben en ontdekt hun verrassende identiteit.

De Ethias Arena in Hasselt staat de komende twee weekends op zijn kop voor het grote jaarlijkse Schlagerfestival. Tegen De Sterren Op geeft al een exclusief voorsmaakje met een nieuwe editie van het ‘Klagerfestival’. Christoff (Jonas Van Geel), Dana Winner (Tine Embrechts) en Belle Perez (Ella Leyers) worden tijdens hun klaagrondje vergezeld door drie van de grootste Vlaamse vedetten: de échte Willy Sommers, Laura Lynn en Lindsay.

Nog ander Schlagervolk op bezoek: De Romeo’s hebben het de laatste weken druk gehad met de promo voor hun film, dringend tijd dus voor wat ‘me-time’. En de Romeo’s zouden natuurlijk De Romeo’s niet zijn als ze zelfs die tijd niet met z’n drieën doorbrengen. Daarom gaan de échte Chris, Gunther en Davy ‘tête-à-tête’ met hun evenbeelden (Jonas Van Geel, Chris Van Espen en Guga Baùl.

In Nieuwe Buren gaan Karen Damen (Nathalie Meskens) en James Cooke (Guga Baùl) deze keer naar de supermarkt. Ze moeten - stel je voor - zelf hun boodschappen doen en shoppen met een ander budget dan ze gewoon zijn, wat toch niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn.

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat er nog een film van F.C. De Kampioenen uitkwam. De voetbalvrouwen vinden het dan ook dringend tijd voor een opvolger. Bieke (Tine Embrechts), Pascalleke (Nathalie Meskens), Carmen (Ella Leyers) en Doortje (Clara Cleymans) verzamelen in het café om het script voor die nieuwe film te bespreken. Geen Kampioenenfilm zonder mannen natuurlijk, en dus heeft Bieke ook Marcske en DDT uitgenodigd, de échte Herman Verbruggen en Jacques Vermeire nog wel. Herman en Jacques krijgen het nieuwe script pas voor het eerst te zien op het podium.

Actrice en zangeres Ariane Van Hasselt tot slot is de 10de ster van deze week. Zij zingt onder andere 'My Heart Will Go On' van Celine Dion zoals het écht zou geklonken hebben op de Titanic: de onder water versie.



Tegen de Sterren Op, woensdag 22 maart om 20u35 bij vtm

