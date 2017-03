Dina Tersago (38) is zwanger van haar tweede kindje. Dat is op Comics Station, het indoor pretpark rond populaire Belgische stripfiguren, bekendgemaakt. Voor Dina en haar partner Wim is het hun tweede kindje samen. Ze hebben al een zoontje Isak.

Bron: hln.be - Auteur: Persbericht - Foto: vtm

