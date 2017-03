The Sky is the Limit - morgen om 20u35 op VIER

De broers Azimi werken zich voortdurend te pletter. Eens het werk achter de rug is, zetten ze zo nu en dan graag een keer de bloemetjes buiten. Maar voor ze uitbundig gaan feesten in club Carré, moet er nog een belangrijke keuze gemaakt worden: boeken ze Frans Bauer, of zijn goedkopere naamgenoot Frans Duijts?

De familie Cracco brengt de weekends vaak door op paardenwedstrijden, want Philips dochter is een begenadigde amazone. Philip krijgt echter slecht nieuws te horen van de paardenkliniek nadat een van zijn paarden onder het mes moest. Gelukkig kan hij zijn gedachten verzetten op de première van De Premier, waar Philip te gast is als sponsor.

Melissa Van Hoydonck is afkomstig uit Brasschaat en moederskindje pur sang. Bijgestaan door de zakelijke hulp (en centen) van haar moeder Yolande, probeert Melissa haar eigen modemerk te lanceren: Les Filles d’Anvers. Moeder en dochter zijn onafscheidelijk en worden voortdurend op de voet gevolgd door hun twee verwende viervoeters: Chihuahua’s Lilly en Roxy. Ondanks dat Melissa's mode-imperium nog in de kinderschoenen staat, brandt de 27-jarige jongevrouw van ambitie.

Melissa Van Hoydonck in The Sky is the Limit

VERWANTE BERICHTEN

The Sky is the Limit: Een brug te ver voor Michel. Michel heeft de smaak van het reizen nu echt te pakken gekregen en verrast Sofie met een trip naar Denemarken. Ze beslissen om ...

Harry De Visscher maakt zijn intrede in The Sky is the Limit

Peter Van den Berge voor de eerste keer in The Sky is the Limit

The Sky is the Limit: De weg naar de top... bereikt Dave met een lollipop.

Philip Cracco, Michel Van den Brande en nieuwkomer Dave Wauwermans in de eerste aflevering van The Sky is the Limit