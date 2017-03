The Lighthouse en Tout Va Bien op Suikerrock 2017!

Twee nieuwe acts kondigen we graag aan voor zaterdag 29 juli. Twee keer winnaars van De Nieuwe Lichting, Studio Brussel’s talentscouting naar nieuw Belgisch geluid in niet eens zo bange dagen: Tout Va Bien en The Lighthouse! Samen met Coely, Tinie Tempah, Bazart en Lost Frequencies vormen ze de volledige en okselfrisse line-up van zaterdag 29 juli!

Suikerrock 2017 vindt plaats van vrijdag 28 juli tot en met zondag 30 juli in het centrum van Tienen. Reeds bevestigd voor het hoofdpodium: Equal Idiots, Rival Sons, The Black Box Revelation en Iggy Pop op vrijdag 28 juli, The Lighthouse, Tout Va Bien, Coely, Tinie Tempah, Bazart en Lost Frequencies op zaterdag 29 juli, Laura Tesoro, Niels Destadsbader, Matt Simons, Soulsister, Status Quo en Zucchero op zondag 30 juli!

Combi-tickets, dagtickets, Kids tickets en Family tickets zijn onmiddellijk beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster.

