De 4-daagse party cruise, The Ark, heeft zijn line-up volledig rond. Er worden maar liefst 58 namen toegevoegd aan de eerste release begin januari. Het aantal DJ’s komt hiermee op 90. De line-up is een boeiende mix van muziekstijlen en ‘gevestigde namen’ vs. aanstormend jong talent. Ook de Belgen zijn goed vertegenwoordigd. Opvallende nieuwkomers zijn 2manydjs, Sven Väth, Cassius en Felix Da Housecat. Hiermee haalt The Ark heel wat DJ-geschiedenis aan boord. Van 31 augustus tot 3 september vaart The Ark voor de eerste keer uit van Barcelona naar Marseille, Ibiza en terug.

2manydjs zijn helemaal terug van weggeweest en dat zullen we geweten hebben! Na de release van hun langverwachte nieuwe album gaan de broers Dewaele deze zomer ook opnieuw optreden. THE ARK mocht uiteraard niet ontbreken op hun lijstje. Ook het Franse duo CASSIUS, zowat de grondleggers van de Franse housescene zullen aanwezig zijn. Ze scoorden tal van hits als I Love you so, Feeling for you, en 1999. Met de Duitser SVEN VÄTH halen de organisatoren de bezieler van de Duitse technoscene aan boord. Hij is al meer dan 30 jaar non-stop actief als DJ en producer, platenlabel en club eigenaar. Vooral zijn party concept Cocoon is bijzonder populair. Met Felix Da Housecat tenslotte brengen ze de ‘godfather’ van de Amerikaanse Housescene aan boord. Leuk detail, zijn hit Silver Screen (Shower Scene) uit 2001 kreeg een jaar na de release een tweede leven nadat 2manydjs een remix van de track uitbrachten op het album ‘As Heard on Radio Soulwax Part 2’. En ook deze werd een hit.

Belgische DJ’s

De Belgen zijn zeer goed vertegenwoordigd met dj’s als John Noseda (DJ en eigenaar van de clubs Kitsch Club en Kelly Palmer), Regi, Kenn Colt, Sem Thomasson, Henri PFR, Nick Bril … . Ook bij hen is er voldoende aandacht voor gevestigde namen. Dj’s als Yves Deruyter, Sven van Hees en M.I.K.E/Push, bekend van Universal Nation, de nr 1 van de Greatest Switch 2016, vertegenwoordigen op hun eentje decennia aan het beste dat de Belgische dance muziek te bieden heeft. Ook TLP aka Troubleman zal aan boord zij. Wie de Gentse DJ volgt kent hem zeker van zijn programma op Studio Brussel waar hij elke zaterdagavond het beste aan soul, funk, r&b, disco en hiphop voorschotelt. Zo ook op de The Ark dus… .

Stagehosts:

Age of Love / BABOAM / Click / Deep House Amsterdam / elrow / FACT / Girls Love DJ’s / Kitsch Club / Kelly Palmer / Kozzmozz / Ministry of Sound / Pacha presents My House / Strictly Rythm / Prunk invites (PIV) / Versuz / Zundays by Zillion

Hieronder vind je een overzicht van de volledige line-up in alfabetische volgorde

2MANYDJS (DJ Set)

Aeden

Alain Faber

Alamaison

Amelie Lens

Andre Buljat

Ankytrixx

Axel Boman

B.Traits

Bold Moves

Boys Noize (DJ Set)

Cassius

Cinnaman

Chris Liebing

Chris Stussy

Claptone

Coco Cole

Darius Syrossian

Dave Lambert

Davidov

Dolf

Dennis Ferrer

Eagles & Butterflies

Eekkoo

Edu Imbernon

Erica Rhone

Felix Da Housecat

Finnebassen

Gabriel Ananda

Gerd Janson

Girls Love DJs

Henri PFR

Henrik Schwarz (LIVE)

Herr

Jan van Kampen

Jaydee

Jesse Green

John Noseda

Julio & Baby Jesus

Kenn Colt

Kimou

KiNK (LIVE)

Kris Kross Amsterdam

Lucien Foort

L-Bossa

Le Cousin

Magic Wand

Marc Maya

Martin Solveig

Masters At Work

Matador (LIVE)

MC Gee

Mia More

M.I.K.E. / Push

Mike Risk

Mike Thompson

Neon

Nick Bril

NOIR

Olivier Weiter

Parallells

Patrick Topping

Peggy Gou

Prunk

Quincy

Rank 1

Regi

Richy Ahmed

Robag Wruhme

Roger Sanchez

Sakso

Sam Feldt

Sem Thomasson

Soul Shakers

Spacid

Stefano Richetta

Stephan Bodzin (LIVE)

Sunny

Sven van Hees

Sven Väth

T Quest

The Element

TLP aka Troubleman

Tom Verstappen

Toni Varga

Woodie Smalls

Yamo

Youniverse

Yves Deruyter

Over The Ark:

Het schip The Freedom of the Seas wordt in de zomer omgetoverd tot een luxueuze drijvend club en vaart op 31 augustus tot 3 september vanuit Barcelona naar Marseille, Ibiza en terug. Aan boord: ruim 4.000 passagiers die genieten van het beste aan elektronische muziek. Meer dan 90 dj’s varen mee en kiezen voor het ruime sop.

Donderdag 31 augustus – zondag 3 september 2017

Barcelona-Marseille-Ibiza-Barcelona

Tickets:

The Ark vaart vanuit Barcelona over Marseille naar Ibiza en terug van donderdag 31 augustus tot zondag 3 september 2017.

Prijzen variëren per type kajuit en zijn inclusief alle maaltijden, entertainment en non alcoholische dranken.

Tickets koop je via theark.cruises

