Op vrijdag 31 maart 2017 staan de 8 resterende kandidaten van The Band misschien wel voor hun grootste muzikale uitdaging tot nu toe. Er waait een vleugje Liefde voor Muziek door de halve finale, want de jongens steken voor hun solo bekende klassiekers in een nieuw, hedendaags jasje. En tussen die klassiekers ook enkele guilty pleasures die een totaal nieuwe sound krijgen. Welke 6 zingen zich hiermee rechtstreeks naar de finale?

Voor de show van start kan gaan, moeten de jongens echter nog één belangrijke knoop doorhakken. Met wie vatten ze de halve finale aan: met Glen of met Wytse? Als die beslissing is gevallen, splitsen de 8 zich op in 4 duo’s. Elk duo brengt een Nederlandstalige versie van een internationale hit. Jelle en Kai doen dat op Can’t Feel My Face van The Weeknd. Laurens en Andy zingen Something Just Like This van The Chainsmokers & Coldplay. Joost en Wytse of Glen brengen Laura Palmer van Bastille, en Jannes en Lennart sluiten af op Skin van Rag ‘n Bone Man. Het duo dat de meeste stemmen van de kijkers krijgt, verzekert zich meteen van de eerste twee finaletickets. Stemmen kan via de VTM-app, vtm.be of via SMS naar 6620.

De overige 6 kandidaten bijten zich nadien vast in hun solo. Ze volgen in de voetsporen van Stan Van Samang, die de meezinger Een Ster van Christoff helemaal naar zijn hand zette in Liefde voor Muziek. Get Ready!, Johan Verminnen en Frans Bauer kondigden het vorige week al aan in een video: het zijn hun bekendste hits die door de jongens onder handen worden genomen. Verder verrassen de kandidaten ook met songs van Will Tura, Boudewijn De Groot, Ramses Shaffy, Stef Bos en André Hazes.

Aan de vakjury om te bepalen welke 3 jongens eveneens een plek verdienen in de finale van The Band en wie definitief naar huis wordt gestuurd. Het lot van de 2 andere kandidaten ligt in handen van hun groepsleden. Zij moeten meteen kleur bekennen en live bepalen met wie ze naar de finale willen trekken. Want voor 1 kandidaat eindigt het avontuur vlak voor de eindmeet…



Halve finale The Band, vrijdag 31 maart om 20u40 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm