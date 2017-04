De singlecharts zitten al wekenlang op slot. Niemand doet iets aan Ed Sheeran, de single Shape Of You blijft op nummer 1 staan. De hoogste binnenkomer in de singlecharts is Boef met Habiba op 23.

In de compilatiecharts komt De Maxx - Long Player 38 binnen op nummer 1.

De comeback van Soulwas is er ook niet naast : het album From Deewee komt ook binnen op 1. Zij zijn de eerste die erin slagen Ed Sheeran te onttronen !

