De groepsnaam is bekend, de eerste single is opgenomen, de finalisten zijn er klaar voor. Op vrijdag 7 april 2017 breekt het moment van de waarheid aan voor Jannes, Andy, Jelle, Lennart, Joost en Laurens. In de grote finale van The Band beslist kijkend Vlaanderen en Nederland immers welke 4 jongens het best passen in de nieuwe Nederlandstalige popgroep Buurland. Zij laten meteen ook hun allereerste eigen single Fiks Mij op de wereld los, die geproducet wordt door Jeroen Swinnen.

De 6 finalisten trappen de finale nog één keer samen af met een Nederlandstalige versie van Sky Full Of Stars van Coldplay. Nadien laten ze zien wat ze solo in hun mars hebben. Langs Vlaamse kant zingt Andy Allemaal van Wim Soutaer, brengt Jannes Lieve Kleine Piranha van Gorki en covert Laurens Koud In Mijn Hart van Frank Boeijen. Nederlanders Lennart, Joost en Jelle brengen respectievelijk Hart En Ziel van Tröckener Kecks, Banger Hart van Rob de Nijs en Onderweg van Abel.

Na de 6 solo’s wordt het menens. De finalisten hebben afgelopen week zelf hun favoriete band-combinaties samengesteld. Alleen de 6 populairste combinaties, met telkens 4 kandidaten, staan vrijdag ook effectief op het podium en dingen mee naar de overwinning. De 6 finalisten brengen dus in verschillende combinaties telkens een Nederlandstalige song. Van Clouseau over Marco Borsato tot The Scene. En van Mama’s Jasje over Doe Maar tot Volumia. Hiermee proberen ze de stem van de kijker te winnen, die via de VTM-app, vtm.be of sms naar 6620 stemt op zijn ultieme, favoriete combinatie. De toekomst van de 6 finalisten ligt dus in hun handen. Wie past volgens hen het best in Buurland? En welke 4 jongens stellen aan het einde van de finale hun allereerste single Fiks Mij voor?



Finale The Band, vrijdag 07 april om 20u40 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm