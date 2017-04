Met de bevestiging van RONNIE FLEX & DEUXPERIENCE BAND, ALMA, LOTTE WALDA, BOMBA ESTÉREO, AMBER RUN, UNDECLINABLE AMBUSCADE en GERSON MAIN is het programma voor Pinkpop 2017 compleet. En een wijziging in het programma: SUM 41 en BIFFY CLYRO wisselen van plek en dag.

Op zaterdag 3 juni is het programma met de komst van Ronnie Flex & Deuxperience Band en Alma op Stage 4 en Lotte Walda in de Garden Of Love compleet. Voor zondag 4 juni is het programma volledig met de laatste aanvullingen op Stage 4: Bomba Estéreo, Amber Run en Undeclinable Ambuscade. Op maandag 5 juni staat Gerson Main in de Garden of Love.

Er is ook een programmawijziging te melden; in verband met conflicterende tourschema’s ruilt Sum 41 van plek met Biffy Clyro, hierdoor staat Biffy Clyro nu op zondag 4 juni en Sum 41 op maandag 5 juni op de 3FM Stage.

De kaartverkoop voor de 48ste editie van Pinkpop is reeds gestart via www.ticketmaster.nl, tel: 0900-3001250 (60cpm), de Primera winkels en de bekende Limburgse verkoopadressen. De officiële prijs voor een weekendkaart (3 dagen incl. camping) is €195,00 en voor een dagkaart €95,00, beiden inclusief €5,00 servicekosten.

ZATERDAG 3 JUNI: 14.30 - 00.00 UUR

JUSTIN BIEBER

MARTIN GARRIX * KENSINGTON * CHEF’SPECIAL * JAMES TW

FIVE FINGER DEATH PUNCH * KAISER CHIEFS * WHITE LIES

RICHARD ASHCROFT * CRYSTAL FIGHTERS * PIERCE BROTHERS * THE TEN BELLS

RONNIE FLEX & DEUXPERIENCE BAND * DECLAN McKENNA * ALMA

LOTTE WALDA

ZONDAG 4 JUNI: 13.00 - 00.00 UUR

GREEN DAY

IMAGINE DRAGONS * BROEDERLIEFDE * KODALINE * GAVIN JAMES

SEAN PAUL * BIFFY CLYRO * CLEAN BANDIT * JAMES ARTHUR * ANNE-MARIE

RANCID * BIRDY * THE CHARM THE FURY * MY BABY * JACK SAVORETTI

BOMBA ESTÉREO * AMBER RUN * BUSTY AND THE BASS * UNDECLINABLE AMBUSCADE

CHARL DELEMARRE



MAANDAG 5 JUNI: 13.00 - 00.00 UUR

KINGS OF LEON

LĪVE * PASSENGER * GUUS MEEUWIS * SEASICK STEVE

SYSTEM OF A DOWN * PROPHETS OF RAGE * SUM 41 * RAG’N’BONE MAN * MACHINE GUN KELLY

MØ * FAT FREDDY’S DROP * LIAM GALLAGHER * OH WONDER * GUTTERDÄMMERUNG

JP COOPER * CHRIS AYER * DON BROCO * MIDAS

GERSON MAIN



wijzigingen programma voorbehouden

Podiumpresentatie: Eric Corton, Frank van der Lende, Eva Cleven en Sander Ruijters

48 JAAR PINKPOP

Pinkpop vindt in 2017 voor de 48ste keer plaats. Sinds 1990 staat Pinkpop in het Groot Guinness Book Of Records als het oudste onafgebroken georganiseerde popfestival. De eerste editie vond plaats op 18 mei 1970 in Geleen, waar Pinkpop zeventien keer plaats vond. In 1987 werd eenmalig uitgeweken naar Baarlo. Vanaf 1988 wordt Pinkpop gehouden op evenemententerrein Megaland in de gemeente Landgraaf en vindt daar dit jaar voor de 30e keer plaats. Voor meer informatie: www.pinkpop.nl.

