Toen astronaut Gordon Cooper in de jaren zestig als een van de eersten in een baan om de aarde vloog, zag hij meer dan alleen de imposante continenten en oceanen liggen. Hij zag ook vlekjes in de oceanen die mogelijk van oude scheepswrakken konden zijn. Schepen die wellicht nog voor miljoenen dollars aan goud bevatten. Hij documenteerde alles en maakte zelfs lijsten van de potentiele schepen die daar konden liggen, maar deed er verder niks mee. Vlak voor zijn dood overhandigde hij zijn levenswerk aan schatzoeker Darrell Miklos met wie hij al lange tijd bevriend was. Darrell probeert nu de 'schatkaarten' van Cooper te ontcijferen en de exacte locaties op te sporen. De achtdelige serie Coopers Treasure volgt deze intrigerende operatie van twaalf maanden. Kan Miklos de goudschepen vinden die Cooper vanuit de ruimte gezien zou hebben? Cooper's Treasure is vanaf zondag 7 mei tot en met zondag 25 juni om 21:55 uur te zien bij Discovery.



Dat oude Spaanse schepen, onder andere uit de tijd van Columbus, enorme schatten kunnen bevatten, daarover leidt geen twijfel. In het verleden zijn veel van dit soort schepen gevonden die soms wel voor 800 miljoen dollar aan goud bevatten. Onder meer door de vader van Darrell die zelf een vermaard schatzoeker was en eind jaren zestig al in contact kwam met Cooper. De vraag is echter hoe betrouwbaar de kaarten van Cooper zijn. “Een van de lastigste zaken van schatzoeken is mensen vinden die geloven in jou en jouw project”, legt Darrell uit. Hij moet dus eerst bewijs vinden dat Cooper gelijk heeft.



De ruimtevluchten van Cooper gebeurden rond de Cubacrisis en Cooper beweerde dat zijn missies onder meer bedoeld waren om mogelijke nucleaire rakketten te ontdekken in het Caraïbisch gebied. Vandaar dat zijn ruimtetoestel uitgerust was met de beste infraroodcamera’s, zo verklaarde hij. De eerste vraag die Darrell wil beantwoorden, is of die camera’s destijds inderdaad bij een dergelijke missie aan boord waren. Want foto’s heeft Darrell niet, slechts de met de hand getekende kaarten van Cooper. Hij spreekt daarvoor met oude technici die voor NASA aan deze ruimteschepen werkten en krijgt een interessante verklaring te horen.



Maar er zijn meer obstakels te overwinnen. Zo bezit Darrells vader een belangrijk deel van Coopers lijst, dat cruciaal is om de puzzelstukken te doen passen. Het probleem is dat de twee schatzoekers al jaren ruzie hebben en dat Darrells vader niet de makkelijkste is om mee te praten. Darrell zal toch zijn stoute schoenen moeten aantrekken om zijn vader te bezoeken. Want om Cooper’s Treasure te vinden, heeft hij alle details nodig.



