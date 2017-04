Nick Delafontaine, de jongste acteur van 't Echt Antwaarps Teater viert op deze Paasdag zijn 25ste verjaardag. In tegenstelling tot de vorige jaren is de acteur vrij op zijn verjaardag. De vorige jaren moest hij spelen in het gekende theater. Nog tot 7 mei speelt Nick, de rol van Tom in het blijspel “Heur huis is onzen thuis”. Wij wensen Nick een fijne verjaardag toe.

Auteur: Robby K - Viviane Roelants