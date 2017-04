Voor Andy De Bisschop uit Bornem is The Band een rollercoaster van emoties. Voor de tweede week op rij stootte de zingende postbodem na de groepsopdracht door naar de volgende ronde. Dit keer: de grote finale. “Het overdondert me allemaal”, glimlacht Andy. “Zeker omdat ik opnieuw door de mensen thuis een ronde verder werd gestemd. Nu is het gevoel nog intenser omdat Laurens en ik een finaleplek hebben bemachtigd. Mijn muzikale droom wordt steeds grootser en intenser. Persoonlijk voelde ik het niet aankomen. Maar ergens is het wel fijn om met iemand als Laurens door te stoten naar een volgende ronde. Laurens en ik zijn twee nuchtere mensen, die dromen van een plekje in de muziekwereld. Door The Band ontstond er tussen ons een vriendschap, die niet meer stuk kan. Het is bewezen dat twee dezelfde karakters echt wel kunnen matchen. Nu heb ik 4 kansen op 6 om in Buurland te zitten. Maar ik hou me niet bezig met kansberekening. Het belangrijkste is dat ik met een goed gevoel de finale kan ingaan. We zien wel waar het schip strandt.”

Auteur: Bart Liekens - Foto: Jan Liekens