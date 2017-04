Sophie Lemaire en Bent Van Looy ontvangen in hun Culture Club de broers Lucas en Arthur Jussen: twee klassieke toppianisten uit Nederland. Het zijn prille twintigers maar ze staan al meer dan 10 jaar samen op de grote podia. Ze waren nog kinderen toen ze al optraden voor de Nederlandse koningin en in het Concertgebouw van Amsterdam speelden, onder leiding van Jaap van Zweden. In Culture Club spelen ze een stuk uit hun nieuwe CD, hun vijfde al, ook nu weer een uitgave van het prestigieuze label Deutsche Grammophon, en ze praten over de ins en outs van het quatre mains-spel.

In 1967 was Marc Didden 18 jaar. Hoe ontdekte hij vijftig jaar geleden de vandaag legendarische popalbums die toen werden gemaakt? En waarom was hij vooral onder de indruk van Jimi Hendrix en The Jimi Hendrix Experience?

Bent ging een kijkje nemen naar de voorbereiding van de tweede editie van The Chrystal Ship, het street art festival in Oostende. De eerste editie, vorig jaar, was een gigantische succes met meer dan 55000 toeschouwers.

In het najaar komt de remake uit van It, de film naar het legendarische boek van Stephen King. De trailer is al een record aantal keren gedownload. Filmregisseur Jonas Govaerts toont de truukendoos voor het maken van een goeie horrorfilm.

En School is Cool stelt zijn nieuwe single Trophy Wall voor

En vrijdag is er natuurlijk ook weer een nieuwe editie van het digitale Culture Club Magazine



