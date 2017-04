Niet de klassieke ribbetjes van MADAM P., maar wel het verfijnde kalfsvlees van Table’O kon de volksjury van Mijn Pop-uprestaurant het meest bekoren. Zij gaven Mitchell & Daniela op donderdag 6 april 2017 het derde finaleticket. Het Limburgse koppel stapte in de wagen die hen naar de kust brengt, waar ze het in de finaleweken opnemen tegen Tjop’s en Meat & Griet. Veel tijd om op adem te komen krijgt het duo niet. De 3 Blankenbergse pop-ups openen immers… vanaf morgen.

“We gaan naar de zee! Dit hadden we echt niet verwacht. Ik denk sowieso dat het een echte nek-aan-nekrace is geweest. De eerste tussenstand was in het voordeel van Madam P., maar ons hoofdgerecht en dessert heeft ons gered. Ons team zal super tevreden zijn!”, vertelden Mitchell en Daniela opgelucht.

De voorbije dagen bereidden de duo’s zich samen met hun personeel voor op de eindsprint. Ze maakten hun menu zee-proof, pimpten hun concept en verhuisden hun interieur. Ondertussen worden in Blankenberge de laatste details in orde gebracht voor de opening van morgenavond 7 april 2017. Het startschot voor de finaleweken kan dus gegeven worden. En ook die beloven nog voor verrassingen te zorgen…

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm