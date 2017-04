Nieuw op Canvas: The Same Sky – een spionagethriller met Sofia Helin (The Bridge)

The Same Sky (Der Gleiche Himmel) is een zesdelige Duitse koude-oorlogsthriller van de Oscar-genomineerde regisseur Oliver Hirschbiegel (Der Untergang) over de relatie tussen een Oost-Duitse spion en zijn vrouwelijke doelwit in het Westen.

De reeks werd geschreven door de bekroonde scenariste Paula Milne (The Politician’s Wife).

In de hoofdrollen herkennen we onder meer Sofia Helin (The Bridge) en Tom Schilling (Unsere Mütter, Unsere Väter).

Vanaf woensdag 12 april, elke dinsdag en woensdag om 23.00 u.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: Betafilm