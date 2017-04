Mathias T'syen was afgelopen weekend te gast op de CD voorstelling van zangeres Sabine. Ook Marina Wally was aanwezig om Sabine een hart onder de riem te steken . Mathias maakte van deze gelegenheid gebruik om kennis te maken met Marina. T'syen (19) was gedurende twee seizoenen Thomas in Jonge Garden, ondertussen is hij aan het werk aan een nieuwe reeks op Nederland.

Auteur: MediaWatchers