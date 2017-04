Het nieuwe seizoen van Peking Express ging vorige week van start bij Q2. Maar liefst 326.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 25,2% (VVA18-44; live+3), zagen hoe Nederlanders Joep en Frank de race moesten verlaten. In de derde aflevering, nu zondag 16 april om 20.30 bij Q2, laten de duo’s de drukte van de stad Hanoi achter zich. Ze racen van het pittoreske bergstadje Lao Cai in het uiterste noorden van Vietnam vlakbij de Chinese grens tot aan de finish in het schilderachtige Ta Van.

Voor het Vlaamse duo Brecht en Cedric is het Vietnamese hooggebergte alvast de ideale omgeving. “Ik ben blij dat we eindelijk in de bergen zitten. Nu gaat de race echt beginnen. Al zal het wel moeilijker worden voor iedereen”, zegt Cedric. En dat beseft ook het West-Vlaamse duo Ann-Sophie en Laura: “We zijn hier niet om een roadtrip te maken he. We zijn hier voor een wedstrijd”.

Tijdens deze etappe worden de duo’s geconfronteerd met de oeroude tradities van de lokale Hmong-stam. Enkele dames van deze stam zullen hen mee helpen liften naar de eerste tussenstop van deze aflevering: het bergdorpje Bac Ha. Daar wordt het visuele geheugen van de duo’s op de proef gesteld vooraleer ze verder mogen reizen naar de Hmong-tempel. Daar wordt een nieuwe proef gespeeld met als inzet een amulet ter waarde van 2500 euro. Steff en Margaux halen alles uit de kast: “We willen graag onze eerste proef spelen, dus hopelijk hebben we het geluk eens aan onze kant”.

Voor het laatste deel van de route moeten de duo’s naar de eindbestemming Ta Van liften, waar Sean en Rik hen opwachten. Maar vooraleer ze daar aankomen, moeten ze bij zonsondergang opnieuw beroep doen op de gastvrijheid van de lokale bevolking voor een slaapplaats. Wie als laatste de eindbestemming bereikt, maakt kans om af te vallen. Wie krijgt een groene of rode kaart uit de zwarte enveloppe?

