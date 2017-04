Culture Club: van de Matthäus-Passion tot The Simpsons

Sophie Lemaire en Bent Van Looy ontvangen in Culture Club op vrijdag de Italiaanse acteur Giovanni Mongiano. Op 8 april kwam in het Noord-Italiaanse Gallarte geen kat opdagen voor zijn voorstelling Toch speelde hij de volledige monoloog van bijna anderhalf uur. Voor een lege zaal.

Marc Erkens duikt in de Matthäus-Passion van Bach. Kurt Van Eeghem heeft net een boek uit, ‘Schone kunsten’, een persoonlijke reis langs dingen die het leven kleur geven.

Voor Culture Club was hij in Beaune om ons te laten delen in zijn bewondering voor ‘het laatste oordeel’ van Rogier van der Weyden.

Exact dertig jaar geleden begonnen the Simpsons aan hun leven in de Tracey Ullman-show. De Vlaming Erwin Van Pottelberge werkte ruim drie jaar mee aan de storyboards van de wereldbekende animatiereeks.

De Amerikaanse singer-songwriter Valerie June (Bob Dylan is een grote fan) brengt Got Soul. En vrijdag is er natuurlijk ook weer een nieuwe editie van het digitale Culture Club Magazine.



vrijdag 14 april om 21.15 u. op Canvas, www.canvas.be en www.vrtnu.be

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: Charlie De Keersmaecker