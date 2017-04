Leonard Nolens wordt zeventig. De veel bekroonde dichter is een unieke stem in het Nederlandse taalgebied. Geboren en opgegroeid in het Limburgse Bree, vestigt hij zich als 20-jarige in Antwerpen.

Als vertaler begint hij er ook met het maken van gedichten. Hij experimenteert met de traditie en vindt zijn weg in de richting van steeds meer spreektalige helderheid. Leonard Nolens’ gedichten klinken vaak als persoonlijke aansprekingen. Omdat hij ze zelf zo goed kan voorlezen, hebben Leonard Nolens en Klara een keuze gemaakt uit het VRT-archief. Bij de heruitgave van zijn verzameld werk hoort nu ook een CD met de mooiste opnames van zijn gedichten. Als wederdienst maakte Leonard Nolens tijd vrij voor een lang interview met Gudrun De Geyter. Dichten was voor Nolens altijd al een manier van leven in de stilte van zijn werkkamer. Over dat leven en over de hartstilstand van vier jaar geleden vertelt hij vrijuit tijdens een drie uur durend programma op paasmaandag.

Presentatie: Nicky Aerts

