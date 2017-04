Peter Paasei gevonden in Kasteel Mariagaarde in Hoepertingen

Peter Paasei, de dolst gedraaide paashaas van de aardbol, is gisterenavond na een zoektocht van vier dagen om 21.49 uur gevonden in Kasteel Mariagaarde in Hoepertingen (Borgloon). MNM-luisteraar Karine Leroi uit Lauw kon alle tips naast elkaar leggen en de geheime locatie ontcijferen. Samen met zoon Ruben kwam zij als eerste aan Peter Paasei zijn klokken luiden.

Bron: MNM - Auteur: Persbericht - Foto: MNM