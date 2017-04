Sofie in de Keuken van ziet er van maandag 17 tot vrijdag 21 april een tikkeltje anders uit. Sofie gaat niet aan de slag bij een bekend gezicht thuis, maar duikt met Staf Coppens in de schoolkeuken van zijn kids Beau en Nora in Tremelo. Samen gaan ze de uitdaging aan om een hele week lekker en gezond te koken voor de leerlingen op school.

Sofie en Staf starten de week op maandag 17/04 met een feestje op school, want in de klas van Beau zijn er twee jarigen. Pasen is nog maar net achter de rug en dat betekent dat er véél chocolade in huis is. Daar weet Sofie wel raad mee. Met de restjes paaseieren maakt ze een speltpannenkoekentaart. Nadien gaan Staf en Sofie de feestvarkens verrassen in de klas met een smakelijk stukje.

Dinsdag 18/04 trakteren Sofie en Staf de leerlingen op een echte vitaminebom: soep van maar liefst zes verschillende groenten met balletjes. Het loopt meteen storm voor de soep. Uitdelen en slurpen maar!

Woensdag 19/04 onderwerpt Sofie de brooddozen van Beau en Nora aan een grondige inspectie. Ze vervangt hun belegde boterhammen door groentensoldaatjes met hummus van erwten en wortelen. Er hangt een tegenprestatie aan vast, want als Sofie er in slaagt om Stafs kinderen te laten smullen van een brooddoos met groenten, belooft hij de rest van de week de afwas te doen…

Donderdag 20/04 is het tijd voor een gezond tussendoortje. Sofie toont dat je zonder veel moeite zelf een lekkere snack kan maken en flanst fruitflapjes in elkaar. Geen klassieke appelflappen, maar dit keer met een vulling van kiwi-banaan en mango met blauwe bessen. Daarnaast vult ze knijpzakjes met gemixt gruit én avocado voor een extra dosis vitamines.

Op vrijdag 21/04 hebben de leerlingen het laatste woord. Zij kozen hun drie favoriete ingrediënten en daarmee moeten Staf en Sofie aan de slag. De keuze viel op pasta, wortelen en kip. Sofie smokkelt in de pastasaus nog een ander geheim ingrediënt: knolselder. Nadien mogen àlle schoolkinderen aanschuiven om een hapje van hun unieke schoolgerecht te proeven.

OP HET MENU

Maandag 17/04: Speltpannenkoekentaart met chocoladesaus

Dinsdag 18/04: Tomatensoep met zes groenten en balletjes

Woensdag 19/04: Brooddoos met groentensoldaatjes en hummus

Donderdag 20/04: Fruitflapjes met knijpzakje

Vrijdag 21/04: Volkorenpasta met kip, wortelen en geheime groentensaus



Sofie in de Keuken van Staf Coppens van maandag 17 april tot en met vrijdag 21 april om 18u00 bij vtm

