Het jongste duo Steff en Margaux had het zeer lastig in het mistige en regenachtige hooggebergte van Vietnam en eindigde op zondag 16 april als laatste in de derde aflevering van Peking Express. Hun lot lag volledig in handen van de zwarte enveloppe en die bracht redding met een groene kaart. Dat betekent wel een extra passagier. Dit keer vergezelt de immer enthousiaste Belgische choreografe Min Hee Bervoets het duo tijdens de race. Min Hee neemt in de vierde aflevering op zondag 23 april hun taken volledig over en moet voor hen liften, slaapplaatsen regelen en een eventuele proef spelen.

Steff en Margaux zijn zo het tweede duo, na de West-Vlaamse flikken Ann-Sophie en Laura, dat een bekend gezicht meekrijgt op hun reis. Min Hee is een competitiebeest en gaat er steeds voor de volle 200% voor en dat kunnen de studenten goed gebruiken. “Ik vind het wel spannend dat Min Hee met ons gaat meeliften. Ik denk dat zij ons zeker wel kan pushen om verder te gaan. Maar aan de andere kant gaat het ook wel contrasterend zijn ten opzichte van ons, want wij zijn eerder nogal rustig. Ik heb toch wel een beetje schrik”, lacht Steff.

Siham & Hicham winnen derde amulet ter waarde van 2500 euro

Tijdens de eerste tussenstop van de derde aflevering op zondag 16 april in het feeërieke bergdorpje Bac Ha konden de duo’s de derde amulet ter waarde van 2500 euro winnen. Dit keer mocht uitzonderlijk iedereen deelnemen aan de proef, behalve het duo dat als laatste toekwam. Uiteindelijk waren het broer en zus Hicham en Siham die aan het langste eind trokken en zo hun tweede amulet wisten te bemachtigen.

Volgende week, op zondag 23 april om 20.30, staat de vierde en laatste etappe in Vietnam op de planning. Die leidt de duo’s dwars door het Vietnamese hooggebergte naar Dien Bien Phu. De strijd om in de race te blijven barst in alle hevigheid los en het is erop of eronder voor de deelnemers. Kan Min Hee Bervoets de eliminatie van Steff en Margaux voorkomen? Wie komt dit keer als laatste over de streep?

