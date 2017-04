In het vierde seizoen van Topdokters gunnen negen nieuwe specialisten de kijker opnieuw een blik op hun werk, dat voor een groot deel hun leven is. Samen met hun team maken ze moeilijke beslissingen over opereren of niet, behandelen of niet, leven of dood. ​Topdokters gaat opnieuw tot op het bot en levert ontroerende, hoopgevende en pakkende verhalen van patiënten en van dokters. Van mensen die het lef en de moed hebben om in hun hoofd en hart te laten kijken.

​Vanaf dinsdag 18 april om 20u35 op VIER.

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium