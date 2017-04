Vandaag werd Heidiland in aanwezigheid van tal van politici, BV’s en andere genodigden officieel geopend. Daarnaast mocht Plopsaland De Panne de paasvakantie afsluiten met een groei van maar liefst 20% qua bezoekersaantallen.

Deze ochtend stelde Plopsa in het bijzijn van een hoog aantal genodigden haar toekomstplannen voor. Onder hen waren onder meer Gert Verhulst, Vlaamse ministers Ben Weyts en Bart Tommelein, maar ook BV’s zoals Gilles De Bilde, Showbizz Bart en Miss België Romanie Schotte aanwezig. Tijdens de geanimeerde show ‘Plopsa, A Brand New Day’ gepresenteerd door Luc Appermont werd een blik geworpen op de toekomstplannen van Plopsa en haar komende investeringen. “De komende vijf jaar staan maar liefst 100 miljoen euro aan investeringen gepland in de huidige én in nieuwe parken. Binnen diezelfde termijn van vijf jaar hopen we de kaap van maar liefst vijf miljoen bezoekers te bereiken.”, legt CEO Steve Van den Kerkhof uit. De meest recente investering van Plopsa, namelijk de gloednieuwe themazone Heidiland, werd na afloop van de show feestelijk geopend.

Daarnaast had het Plopsa-park aan de Belgische kust nóg een reden om te feesten. Vandaag kon Plopsaland De Panne een stijging van maar liefst 20% meer bezoekers ten opzichte van vorige paasvakantie noteren. “Uiteraard zitten Heidiland en de nieuwe houten coaster Heidi The Ride daar voor iets tussen.”, verklaart Wim Wauters, Parkmanager van Plopsaland De Panne. “De zone en bijhorende attracties zijn echte publiekstrekkers en de reacties zijn bijzonder lovend!”.

Ook Plopsa Coo, het Plopsa-park in de Belgische Ardennen, deed het afgelopen paasvakantie schitterend. Het park ontving afgelopen paasvakantie 35% meer bezoekers dan afgelopen jaar. “Een schitterende start van het seizoen!”, besluit Parkmanager Jean-Luc Bertrand.

Bron: Plopsa - Auteur: Persbericht - Foto: Plopsa