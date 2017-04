De luisteraars van Studio Brussel hebben "Master Of Puppets" van Metallica voor het tweede jaar op rij naar de eerste plaats gestemd in De Zwaarste Lijst, de lijst met de 66 zwaarste gitaarplaten van Studio Brussel. Metallica is met negen nummers in de lijst ook de populairste band in De Zwaarste Lijst.

De Zwaarste Lijst werd vandaag van 13.00 tot 19.00 uur uitgezonden op Studio Brussel. Presentator van dienst was naar goede gewoonte Vlaamse komiek en metalhead Alex Agnew.

Al voor het negende jaar op rij stemmen de luisteraars van Studio Brussel hun favoriete metalnummers in De Zwaarste Lijst die op paasmaandag wordt uitgezonden. "Master Of Puppets" van Metallica, vorig jaar voor het eerst terug bovenaan in de lijst, eindigt dit jaar opnieuw op 1. "Chop Suey" van System Of A Down pakt het zilver. "Fear Of The Dark" van Iron Maiden daalt een plaats tegenover vorig jaar en vervolledigt het podium.

Dit is de volledige top tien:

"Master Of Puppets" - Metallica

"Chop Suey" - System Of A Down

"Fear Of The Dark" - Iron Maiden

"Ace Of Spades" - Motörhead

"Schism" - TOOL

"Black Fuel" - Channel Zero

"One" - Metallica

"Angel Of Death" - Slayer

"The Number Of The Beast" - Iron Maiden

"Sonne" - Rammstein

Met negen nummers in de top 66 is Metallica de populairste band in De Zwaarste Lijst, gevolgd door Iron Maiden met vijf noteringen. "Black Fuel" van Channel Zero, vorig jaar op de vierde plaats, moet dit jaar genoegen nemen met de zesde plaats. Het nummer blijft wel de hoogst genoteerde Belgische plaat. In totaal haalden vier bands van eigen kweek de top 66: Channel Zero, Steak Number Eight, Fleddy Melculy en BRUTUS. De twee laatste Belgische bands zijn nieuwkomers in de lijst.

De hoogste nieuwkomer in de lijst is voor Rammstein. "Du Hast" komt binnen op plaats 30. Hun nummer "Ich Will" (32) komt tegelijkertijd de lijst terug binnen als sterkste re-entry (2015, 50). "Nothing Else Matters" (35) van Metallica is de sterkste stijger. Het nummer stijgt dit jaar 28 plaatsen. "Hallowed By The Name" van Iron Maiden (51) daalt 27 plaatsen en is daarmee de sterkste daler van deze editie.

Bron: Studio Brussel - Auteur: Persbericht - Foto: logo