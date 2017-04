Zondag stemmen de Franse kiezers in de eerste ronde voor hun nieuwe president. Het zullen spannende verkiezingen te worden, omdat de grootste kanshebbers allemaal atypische kandidaten zijn. De extreem-linkse Jean-Luc Mélenchon of één van de twee – tot voor kort – absoluut gedoodverfde winnaars: Emmanuel Macron of Marine Le Pen. Telefacts brengt een portret van deze laatste twee.

Macron is in Frankrijk zeer populair bij de jonge kiezers: hij wordt zelfs vergeleken met Barack Obama omwille van zijn welbespraaktheid en de manier waarop hij campagne voert via sociale media met zijn beweging En Marche! Macron is bovendien getrouwd met zijn vroegere schooljuf. Brigitte is 24 jaar ouder dan Emmanuel. In het afgelopen jaar hebben ze op meer covers van Franse magazines gestaan dan pakweg de Kardashians.

Marine Le Pen van haar kant is intussen een oude bekende. De dochter van het boegbeeld van het Front National, Jean-Marie Le Pen. Marine is een taaie tante: ze heeft haar eigen vader uit de partij gezet en is keihard voor wie niet mét haar is. Maar anderzijds heeft ze zichzelf wel in de gratie gewerkt van zowel extreem rechtse als sommige traditiegetrouwe linkse kiezers.

In Telefacts worden de twee tegen elkaar afgewogen door insiders van beide kampen. Wie staat waarvoor en wat zijn hun kansen? De strijd om het Elysée, morgen in Telefacts.



