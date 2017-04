FAST & FURIOUS 8 heeft in België een record-openingsweekend achter de rug. De film opende woensdag 12 april en de teller stond gisteravond, amper 5 dagen later, al op 250.000 toeschouwers. Hiermee is de film alvast recordhouder voor 2017 en doet hij het dubbel zo goed als The Beauty and the Beast.



Fast & Furious 8 komt hiermee in de top 5 van films met het beste openingsweekend aller tijden in België. We moeten tot december 2015 teruggaan om vergelijkbare cijfers te zien (Star Wars: the Force Awakens).



Ook internationaal breekt de film – die in sommige landen als “The Fate of the Furious” werd uitgebracht – records. Het totale boxoffice cijfer wereldwijd loopt al op tot 532,5 miljoen USD en dat is net iets meer dan Star Wars: The Force Awakens. Die film had na zijn eerste weekend een omzet van 529 miljoen USD .



Fast & Furious 8 heeft in de hoofdrollen Vin Diesel, Dwayne (the Rock) Johnson, Jason Statham, Charlize Theron en Kurt Russell. Diesel zei gisteravond dat hij zich "grateful, humbled and blessed" voelt met de resultaten.

Auteur: Persbericht - Foto: affiche film