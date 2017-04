Vanaf donderdag 20 april 2017 brengt Q2 elke weekdag om 19.15 een nieuwe aflevering van het zesde seizoen van New Girl. Het is het voorlopig laatste seizoen van de vijfvoudig Golden Globe- en Emmy Award-genomineerde komediereeks, want de makers hebben nog geen nieuw seizoen bevestigd. Het verhaal van seizoen 6 begint drie maanden na de gebeurtenissen in het vorige seizoen, waarin de huisgenoten het huwelijk van Schmidt en Cece vierden, terwijl Jess nadacht over haar gevoelens voor Nick en Winston een nieuw hoogtepunt bereikte met zijn grappen.

ZOOEY DESCHANEL REGISSEERT EERSTE AFLEVERING

Net als haar oudere zus Emily Deschanel (hoofdactrice in Bones), heeft ook Zooey, de leading lady van New Girl, de regisseermicroben te pakken. In de eerste aflevering van het zesde seizoen staat ze niet alleen voor de camera, maar maakt ze ook haar regisseerdebuut achter de camera.

Zooey Deschanel: “Het was geweldig! Iedereen op de set werkte goed mee, dus het was een fijne ervaring. Mijn mede-acteurs kennen hun personages natuurlijk zó goed dat ze geen grote tips meer nodig hebben. Met hen bekeek ik vooral hoe het verhaal visueel voorgesteld moet worden. Het zijn meer de gastacteurs die ik hielp om zich in hun personages te vinden.”

HET VERHAAL

In het zesde seizoen worstelt Jess nog steeds met haar gevoelens voor Nick. Ze probeert enkele onnuttige hobby’s uit om haar gedachten te verzetten. Na hun huwelijk starten Schmidt en Cece hun zoektocht naar een eigen huis, probeert Winston zijn langeafstandsrelatie met Aly onder controle te houden en schrijft Nick een nieuwe roman. Het verhaal van het zesde seizoen speelt zich ook af in de sfeer van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van een half jaar geleden, zo voeren Jess en Cece campagne voor de vrouwelijke presidentskandidate Hillary Clinton.

GROOTSTE NEW GIRL-MYSTERIE OPGELOST

In de voorlaatste aflevering ‘San Diego’ van het zesde seizoen wordt één van de grootste New Girl-mysteries opgelost. Geen plotse zwangerschap, maar wel de voornaam van Schmidt (Max Greenfield) wordt na 130 afleveringen bekend gemaakt. Schmidt wil zijn naam omzetten tot een merk, waarvoor hij ook zijn voornaam nodig heeft. Niet alleen daarvoor moesten de New Girl-makers zijn voornaam onthullen, maar ook omdat het wel eens het laatste seizoen van de komediereeks zou kunnen zijn.

Producer Dave Finkel en schrijver Brett Baer: “We wilden Schmidts voornaam zo lang mogelijk geheim houden voor de kijkers, maar we hadden misschien niet veel tijd meer. We wisten ook niet of dit seizoen het einde was, dus we wilden het mysterie eindelijk de wereld uithelpen.”

AFLEVERING 1 OP DONDERDAG 20 APRIL 2017 OM 19.15

Jess probeert heel wat verschillende dingen om Nick uit haar hoofd te zetten, die vroeger dan verwacht terugkeert uit New Orleans. Ondertussen worstelen Schmidt en Cece met de zoektocht naar hun eerste huis en Winston ondervindt de gevolgen van zijn langeafstandsrelatie met Aly.

NEW GIRL - SEIZOEN 6

NIEUW BIJ Q2 VANAF 20 APRIL 2017

VAN MAANDAG TOT VRIJDAG OM 19.15

#newgirl

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2