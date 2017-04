De nieuwe locatie voor de Warmste Week van Music For Life is bekend. De twaalfde editie van Music For Life zal plaatsvinden in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Dat maakte Linde Merckpoel vanochtend bekend met een spectaculaire stunt tijdens het ochtendblok op Studio Brussel.

De stunt was de hele ochtend live te volgen op Studio Brussel, op Eén, via www.stubru.be en via een Facebook live op de Facebook-pagina van Studio Brussel.

