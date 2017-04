Dit is de cast van MTV's Ex on the Beach: Double Dutch Seizoen 2

dat je wekelijks je dosis guilty pleasure tv moet missen? Guess again! Ex on the Beach: Double Dutch is terug en groter dan ooit! Kijk vanaf zondag 14 mei naar het gloednieuwe seizoen op Viacom-zender MTV. Negen hete, sexy singles vertrekken naar een paradijs voor een zomer vol liefde… Ze feesten, daten en flirten er lustig op los onder broeierige temperaturen en in een tropische setting. De perfecte omstandigheden voor prille romances, (een) one-night-stand(s) of misschien wel het vinden van de ware (vakantie)liefde. Net als de vonken er vanaf vliegen komt er onverwacht bezoek... Van hun exen. Sommigen willen wraak, anderen hopen hun ex terug winnen. Eén ding is zeker; verstoppen is zinloos. Want niemand weet waar en wanneer er een nieuwe ex opduikt. Whose EX is next? Ex on the Beach: Double Dutch is vanaf 14 mei elke zondag om 22.00 uur te zien op MTV.

Dit zijn de vrouwen

Esmee & Sharon (20)

Ontmoet de 20-jarige Brabantse tweeling Esmee & Sharon. Naar eigen zeggen is er aan aandacht geen gebrek. “Heel Ex on the Beach zal om ons draaien. Alles draait namelijk altijd om ons. We staan graag in het middelpunt en doen altijd alles samen en delen alles. Ook onze mannen.” Met karaktereigenschappen als "prettig gestoord", "impulsief", "enthousiast" en "party animals" zal de party mode snel aanstaan voor deze twee. Ze gaan drama niet uit de weg en zitten niet in Ex on the Beach: Double Dutch om vriendschappen te sluiten “Wij haten meisjes. Vooral als ze knap zijn.” Toch zouden ze een meisje niet snel het bed uit schoppen. Sharon is biseksueel, Esmee valt alleen op mannen. Bang voor een ex? Beiden hebben een redelijk intense relatie achter de rug die net uit is…

Shelby (20) De Almeerse Shelby is model, hostess en entertainer. Deze pittige dame is open-minded, spontaan, maar kan ook lui zijn. Ze houdt wel van een feestje, zo heeft ze in een dronken bui wel eens sneeuwballen opgevangen met haar blote billen. Shelby valt op zowel mannen als vrouwen en als ze iemand ziet zitten flirt ze er op los. Afwijzingen? Die komen in Shelby’s boekje niet voor.



Hannah (19) De Belgische Hannah is met haar 19 jaar de jongste van het stel, maar laat zich niet zomaar aan de kant schuiven. Ze noemt zichzelf vastberaden en temperamentvol, maar gaat zeker niet direct in de aanval. Ze is sociaal en heeft een flinke dosis humor. Mannen moeten van goeden huize komen willen ze Hannah weten te strikken: “Mijn ideale man: minstens 1,80m, getinte huid, afgetraind/atletisch, donker haar, donkere ogen, perfect gebit, verzorgd, modebewust, lichtjes arrogant, zelfverzekerd, grappig, intelligent, spontaan, vriendelijk, zorgzaam, eerlijk, betrouwbaar, gevoelig en communicatief.”



Alisa (20) Deze charismatische Russische schone valt op muscles & brains waarmee ze ook kan lachen. Onzeker is Alisa zeker niet: ze geeft zichzelf een dikke 10 en weet mannen met 1 blik te versieren. Met haar karakter, een mix van doeltreffendheid, gevoeligheid en vrolijkheid, weet ze mannen te strikken. Bovendien houdt ze wel van een feestje. Ze heeft een positieve kijk op de wereld: “Ik probeer altijd met optimisme elke situatie aan te pakken”. Dit kan nog wel eens flink worden getest tijdens Ex on the Beach: Double Dutch. Lastig voor de andere dames in het huis: Alisa is heel jaloers.

Dit zijn de mannen

Yoshi (22)

De Belgische Yoshi weet zijn looks, sociale skills en charme goed in te zetten om vrouwen te versieren. Hij heeft dan ook al flink wat veroveringen op zijn naam staan (zo’n 200), maar slechts 4 echte relaties gehad. Yoshi valt niet alleen op uiterlijk, maar houdt ook van sterke vrouwen. Zijn type? Mooie, naturel vrouwen met een zelfverzekerde lach. Tijdens een relatie is hij erg loyaal. “Ik ben iemand die alles doet voor z’n partner, haar op de eerste plaats zet en haar geeft wat ze verdient.” Welke kant van Yoshi we tijdens Ex on the Beach: Double Dutch zien is nog even afwachten... “Mijn familie zou me omschrijven als luidruchtig, druk en soms hard, maar tegelijkertijd ook rustgevend, liefdevol en onbreekbaar”

Mike (23) De Belgische Mike omschrijft zichzelf als een party boy en zal zich met deze omschrijving volledig thuis voelen bij Ex on the Beach: Double Dutch. Deze vrouwengek is humoristisch, speels, koppig en draait nergens omheen. Hij houdt niet van delen, maar beschermt wat van hem is en is ook niet vies van wraak. Dit is dan ook precies de reden waarom hij is vreemdgegaan met de beste vriendin van zijn toenmalige vriendin. Detail: Mike is ook een onwijs moederskindje!



Bastiano (25) Met zijn 1,95m en afgetrainde lichaam is Bastiano (Bas) een imposante verschijning. Hij oogt misschien stoer, maar heeft een klein hart voor wie hij erbij in de buurt laat… Bas omschrijft zichzelf als een womanizer en heeft met al zeker 150 vrouwen het bed gedeeld. “Vrouwen voelen zich bij mij snel op hun gemak. En zodra ik achter hun zwakke punten kom maar ik daar misbruik van.” Zijn sociale skills komen niet alleen van pas bij de vrouwen, ook als eigenaar van zijn eigen barbershop in Leiden komen deze goed tot hun recht. Bovendien kan hij erg goed multitasken, Bas date eigenlijk altijd meerdere vrouwen tegelijkertijd. “Op Valentijnsdag ging ik met mijn ene vriendin naar Antwerpen. Daar kregen we ruzie dus ben ik samen met mijn ex-vriendin een nachtje naar Amsterdam gegaan. Hier kwamen ze later achter. Toen was het oorlog...” Wie wat serieuzers voor hem in petto heeft moet nog even wachten, tot zijn 35e wil hij namelijk geen serieuze relatie, maar genieten van zijn vrijgezellenleven. Hij weet al wel wat hij van een vrouw verwacht: “Mijn ideale vrouw is zorgzaam, lief en heeft een hoog libido”



Jeffrey (24) Vrouwen aan het lachen maken is zijn ‘ding’ om hun hart te veroveren, of in ieder geval om ze in bed te krijgen. Met karaktereigenschappen als "sociaal", "sympathiek", "charmant" en "durfal" heeft hij alle skills in huis om een echte ladies-man te zijn. Jeffrey houdt er wel van wanneer vrouwen laten zien dat ze geen concurrentie dulden. Hij valt naar eigen zeggen op vrouwen die een tikkeltje psycho en snel jaloers zijn. Natural hoeft voor Jeffrey niet: “Ik val op nep: grote tieten, dikke lippen. Ja, daar kan ik wel wat mee,” maar een beetje traditioneel mag wel. “Het is belangrijk dat een vrouw zorgzaam is, goede kookkunsten heeft en niet lui is.”

