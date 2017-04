Marktrock Aalst voegt de laatste artiest aan de line-up toe en dat is niemand minder dan Gers Pardoel. Hij zal samen met Laura Tesoro, Stan Van Samang, Niels Destadsbader, Buurland (The Band) en DJ Maarten Vancoillie het podium delen op 12 augustus. Het belooft opnieuw een mooie editie te worden!



Marktrock Aalst Marktrock kan ook dit jaar weer 16 straffe artiesten aankondigen. Verspreid over 3 dagen wordt er een groots festival gehouden op de Beekveldplaats in Aalst. Over deze 3 dagen worden er dan ook meer dan 20.000 mensen verwacht om te genieten van optredens met een hapje en een drankje. Het festival spitst zich toe op jong en oud, met op zondag (13/8) een speciale ‘Marktrock For Kids’ met onder andere optredens van K3 en de Ghost Rockers.



Gers Pardoel Als laatste toevoeging aan de line-up van Marktrock Aalst 2017 zal Gers Pardoel zijn opwachting maken op 12/8 om 21u. Gers Pardoel is een Nederlandse artiest die hit na hit blijft scoren in ons land, hij kon dan ook niet ontbreken aan deze editie van Marktrock Aalst.



Line-up Marktrock Aalst 2017

Vrijdag

19.30 – Christoff Live on tour

21.30 – Let Truttes

23.30 – DJ Sven Ornelis

Zaterdag

16.15 – Buurland (The Band 2017)

18.00 – Laura Tesoro

19.30 – Niels Destadsbader

21.00 – Gers Pardoel

22.30 – Stan Van Samang

24.00 – DJ Maarten Vancoillie



Zondag

Zondag For Kids

11.30 – Kabouter Plop

12.30 – Prinsessia

13.30 – Ghost Rockers

14.30 – K3



Zondag Classic

19.00 – The Dinky Toys XXL

20.45 – Soulsister

22.30 – The Magical Flying Thunderbirds

Praktische info

Marktrock Aalst gaat door op 11, 12 en 13 augustus op Parking Keizershallen in Aalst. Tickets zijn te verkrijgen via de website van Marktrock, www.marktrock.com.



