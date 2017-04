Tadaah! De affiche van Rock Werchter 2017 is rond. De line-up telt 77 geweldige namen. De laatste toevoegingen ogen mooi. Supertalent van eigen bodem Coely zal op vrijdag 30 juni de Main Stage openen. Ook KluB C kent zijn opener en afsluiter voor vrijdag. Debutanten LANY brengen zomerse elektropop. Charlotte de Witte sluit dansend af. Nieuw voor zaterdag 1 juli in KluB C is Tash Sultana . Een fenomeen in thuisland Australië en klaar om de rest van de wereld te veroveren. Nog twee KluB C toevoegingen op zondag 2 juli. Karen Elson, die met 'Distant Shore' een prachtalbum aflevert, opent. ’s Avonds wordt er een geflipt feestje verwacht met The Avalanches. Het updated uurschema van de optredens is beschikbaar via rockwerchter.be. Op naar de zomer, op naar Rock Werchter!



De 77 van Rock Werchter 2017 in een handig overzicht:

Donderdag 29 juni: Kings of Leon, Arcade Fire, The Chainsmokers, Imagine Dragons, Lorde, Prophets of Rage, Agnes Obel, Beth Ditto, Mark Lanegan Band, Mura Masa, Savages, Cigarettes After Sex, Declan McKenna, Tout Va Bien, Warhola, Whitney, Het Zesde Metaal

Vrijdag 30 juni: Radiohead, James Blake, Oscar And The Wolf, Royal Blood, Bazart, Birdy, Dua Lipa, Future Islands, Jain, Kaleo, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, The Pretenders, Warhaus, White Lies, Charlotte de Witte, Coely, LANY, Maggie Rogers, Tamino, Vuurwerk



Zaterdag 1 juli: Linkin Park, System Of A Down, Blink-182, Above & Beyond, Bonobo (live), Crystal Fighters, Jimmy Eat World, Kodaline, Milky Chance, Passenger, Seasick Steve, Blues Pills, Charli XCX, Frank Carter & The Rattlesnakes, Glass Animals, J. Bernardt, Machine Gun Kelly, Sohn, Tash Sultana, Toothless



Zondag 2 juli: Foo Fighters, alt-J, Soulwax, The Avalanches, Dropkick Murphys, G-Eazy, The Kills, The Lumineers, Rae Sremmurd, Rag'n'Bone Man, Tourist LeMC, Warpaint, Benjamin Clementine, Cage The Elephant, Fatima Yamaha, Karen Elson, Noname, Nothing But Thieves, Thurston Moore Group



Er zijn enkel nog dagtickets voor donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni in verkoop. Alle andere ticketcategorieën zijn inmiddels uitverkocht. Tickets voor Rock Werchter 2017 zijn te koop via www.proximusgoformusic.be en www.ticketmaster.be.

