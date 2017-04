Sofie in de Keuken van Véronique Leysen: Koffiemenu in vintagekeuken van Véronique Leysen

Vanaf maandag 24 april mag Sofie zich een hele week uitleven in de keuken van Véronique Leysen, een bezige bij die net mama is geworden. Als eigenares van twee hippe koffiebars in Antwerpen mag het niet verwonderen dat Véronique een serieuze koffieverslaving heeft. Bovendien heeft ze een voorliefde voor alles wat vintage is. Twee passies die Sofie zonder moeite in haar weekmenu verwerkt.

Hoewel Véronique opgevoed werd met typische Vlaamse kost, is ze nu verknocht aan de Israëlische keuken. Maandag 24 april staat er een gezonde bonensalade en pittige dukkah-dip op het menu. Met wat sneetjes Libanees brood dippen de dames erop los. Ze komen handen tekort!

In de koffiebars van Véronique wordt er ook ontbijt en brunch geserveerd. Sofie zorgt op dinsdag 25 april voor inspiratie met een powerontbijt op basis van amaranth, chiazaad en gebakken mango. “Ik ga een volledig nieuwe kaart hebben na deze week”, lacht Véronique enthousiast. Ook buurvrouw Evi komt langs om te proeven van de ontbijtpap.

Op woensdag 26 april leert Sofie Véronique om haar eigen brood te bakken. Sofie kiest voor een groen brood met pijpajuin en spinazie. De ricotta- en pesto-dip maakt het zomerse plaatje helemaal compleet.

Op donderdag 27 april gaan Sofie en Véronique de nostalgische toer op met een klassieke vanille- en mokkapudding in laagjes met geroosterde pecannoten. Hiermee krijgen ze Thomas Vanderveken, de partner van Véronique, meteen stil. Kleine Otto, de pasgeboren zoon van het koppel, laat daarentegen van zich horen: hij wil ook mee aan tafel.

Op vrijdag 28 april gaan Sofie en Véronique voor de laatste keer aan de slag met koffie. Ze maken een hartige amandel-koffiecake mét een Vietnamese ice coffee. Een mooie afsluiter van de week.

OP HET MENU

Maandag 24/04: Bonensalade met kruidige dukkah-dip

Dinsdag 25/04: Amaranth chiapap met ontbijtyoghurt

Woensdag 26/04: Groen brood met ricotta en munt-pesto

Donderdag 27/04: Vanille- en mokkapudding met pecannoten-chocoladecrunch

Vrijdag 28/04: Amandel-koffiecake met Vietnamese ijkoffie



Sofie in de Keuken van Véronique Leysen van maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april om 18u00 bij vtm

