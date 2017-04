Op donderdag 20 april 2017 liep de spanning op in de drie pop-ups. Nog één grote hindernis moest overwonnen worden om de ster, 10.000 euro én het eerste plekje in de grote finale te bemachtigen: de jury. En die kwam deze keer niet alleen. Sergio bracht zijn goede vriend Dominique Persoone mee, Gert zijn zoon Viktor en Sepideh haar vriendin Gina Miurin, die al 20 jaar sterrenrestaurant Hofke van Bazel runt. De jury kon de vlag van de drie pop-ups verder omhoog hijsen, maar koos er unaniem voor om Table’O door te sturen naar de grote finale van donderdag 4 mei. Mitchell & Daniela zijn zo de trotse eigenaars van de ster en strijken 10.000 euro op.

Het viel de jury meteen op dat het team van Table’O een tandje had bijgestoken om te bewijzen dat ze hun plek bij de laatste drie waard zijn. Sergio, Sepideh en Gert waren het er unaniem over eens dat Daniela en Mitchell het meest geëvolueerd zijn, zowel op vlak van smaak als concept. Sepideh noemde Daniela een absoluut natuurtalent in de zaal en Sergio maakte zelfs een diepe buiging voor hun comeback. Het Italiaanse duo verraste ook de 3 gastjuryleden en haalde 6 op 6 in de stemming, waardoor hun vlag het hoogst kwam te wapperen. Zij zijn zo als eerste zeker van een plek in de finale van Mijn Pop-uprestaurant.

“We hebben hier zó ongelofelijk hard voor gewerkt en bewezen dat we ons plekje in de finale waard zijn”, klinkt het bij Mitchell en Daniela. “We gaan nu keihard voor de overwinning.”

De uitslag komt hard aan bij zowel Karel & Birger als Leena & Yannick. Hun Meat & Griet en Tjop’s komen namelijk in aanmerking voor sluiting. En zo gaat de burenstrijd aan zee onherroepelijk verder. Vraag is nu wie de tweede finalist wordt en het zal opnemen tegen Table'O. De kijker beslist wie komende dinsdag de deuren van zijn pop-up moet sluiten: Tjop’s of Meat & Griet. Stemmen kan via www.vtm.be en de VTM-app of via sms tot vrijdag 21 april om 21.30 uur.

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm