Wie heeft pianiste Isabelle Kozak vermoord? Dit wordt de hamvraag tijdens het interactieve en humoristische theaterstuk De Schaar erin. Christophe Stienlet kruipt in de huid van politieinspecteur en gaat met zijn assistent op zoek naar de moordenaar. “Tot op de dag van de eerste lezing hebben we van onze regisseur Frank De Kaey de brochure niet gekregen omdat het geheel verrassend moest blijven”, vertelt Christophe. “Ik ben het niet gewoon om zo veel tekst uit het hoofd te leren. Voor mij persoonlijk heeft dit als betekenis dat ik serieus uit mijn comfortzone moet komen. Improvisatie zal er vooral zijn tijdens de interactie met het publiek. Vooraf kan je dat ook heel moeilijk repeteren. Ik heb wel een goede leerschol met De Improfeten. Maar dit is toch iets andere koek. Hier sta ik in een theaterstuk naast andere acteurs. Zij moeten ook weten waar ik naar toe wil gaan. Ik hou mijn hart vast voor hetgeen er komen zal. Maar ik kijk er ook enorm hard naar uit. Tijdens onze repetities beleven we al heel veel lol. Wanneer we 1/100 van ons plezier naar de mensen kunnen overbrengen. Dan is onze missie nu al geslaagd.”

Het Salon ‘Britt’

Christophe is een debutant bij De Komedie Compagnie. “Ik heb al wel eerder theater gespeeld met Patrick Onzia en Britt Van der Borght. Toen ik van Dirk de vraag keer om mee te spelen tijdens De Schaar Erin zag ik de naam van Britt op de lijst staan. Ik heb meteen ja gezegd. Britt Van der Borght is zoals een salon. Wanneer je met haar speelt, voel je jezelf als acteur heel comfortabel. Je weet dat je enorm veel plezier zal beleven en dat alles goed komt. Dat blijft het belangrijkste van ons vak.”

Auteur: Bart Liekens - Foto: Jan Liekens