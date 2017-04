En Clouseau, Gers Pardoel en Isabelle A vallen in de prijzen !

Isabelle A zien we binnenkomen op 39 met de Natalia-cover I've Only Just Begun To Fight. We zien Gers Pardoel met Boeing binnenkomen op 31 (van de Natalia-hit Boom). En de winnaar van Liefde voor Muziek in de charts is natuurlijk Clouseau op 4 met Ik wil je terug (van Natalia's I Want You Back).

Binnen een aantal weken staat de volledige singlechart vol met Liefde voor Muziek singles.

Auteur: The Chart Validator - Foto: logo