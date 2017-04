In de tweede aflevering van De Sollicitatie gaat First op zoek naar een IT-consultant en heeft Partena zijn zinnen gezet op de ideale kindbegeleider. De sollicitanten krijgen één uur de tijd om hun mogelijk nieuwe baas ervan te overtuigen dat zij de geschikte kandidaat zijn voor de job.

First zoekt een IT-consultant die andere bedrijven zal ondersteunen. Getalenteerde IT’ers zijn momenteel moeilijk te vinden, wat deze zoektocht even spannend maakt voor de werkgevers als voor de kandidaten. Eén van de vier sollicitanten is de 23-jarige Edward. Hij verblijft nog niet zo lang in België en een job in de sector zou zijn stoutste verwachtingen volledig overtreffen. Ook Karel (21) is gebeten door de IT-microbe en gaat met volle overtuiging voor de job. Karel woont namelijk nog bij zijn ouders, samen met zijn verloofde die hij in Amerika leerde kennen. Wil hij met haar kunnen trouwen, dan zal hij eerst een job moeten vinden...

Partena is op zoek naar een enthousiaste kindbegeleider voor hun kinderdagverblijf. Eén kandidaat krijgt niet alleen een voltijds contract aangeboden, maar ook een grote verantwoordelijkheid over de zorg van baby’s en peuters. De kandidaten tonen hun hart voor kinderen en laten zich van hun meest creatieve kant zien. Eén van hen is de 36-jarige Jana die al jaren van niets anders droomt dan een job in een kinderdagverblijf.

De Sollicitatie - morgen om 21u35 op VIER

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium