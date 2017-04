De kijker heeft beslist: TJOP’S mag de eindstrijd van Mijn Pop-uprestaurant verderzetten in Blankenberge. De West-Vlaamse barbecue boys staan zo lijnrecht tegenover het Limburgse koppel Mitchell & Daniela. Het belooft een spannende finale te worden want de twee duo’s zijn aan elkaar gewaagd. Op donderdag 4 mei beslist de kijker tijdens de finale uitzending wie de winnaar van Mijn Pop-uprestaurant 2017 wordt en wie er met de extra 50.000 euro naar huis gaat.

“We zijn uiteraard superblij dat we de finale mogen spelen in Blankenberge”, zeggen een opgeluchte Karel & Birger. “We hadden er nooit op durven hopen toen we ons maanden geleden inschreven voor dit avontuur. Nu is het uitkijken naar de finaleweek, waarin we sowieso nog alles gaan geven!”

Terwijl er luid gejuich weerklonk uit de pop-up van Karel & Birger, was het muisstil in Meat & Griet van Yannick & Leena. Voor hen eindigt het pop-upverhaal, vlak voor de eindmeet. Yannick & Leena zijn trots op wat ze met hun surf & turf concept hebben verwezenlijkt en wisten bovendien 3 keer de ster binnen te rijven, goed voor 7.000 euro. “We hadden heel graag de finale gespeeld en de deuren pas volgende week gesloten, maar het blijft een wedstrijd. Nu gaan we naar huis met een rugzak vol fantastische, leerrijke ervaringen. We hebben een mooie kans gekregen en zullen daar in de toekomst zeker nog iets mee doen. Eerst uitkijken naar de finale en een beetje bekomen van de emoties. Dan vliegen we er terug in!”

