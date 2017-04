Céline Schauvliege maakte met Marge een portret van het dakloze koppel Walter en Martha. Bioloog en natuurcineast Pim Niesten filmde in Expeditie Mozambique de Afrikaanse natuur in al haar schoonheid en fragiliteit. Inge Snijders toont dan weer hoe kwetsbaar het leven is in Als de dood. En voormalig VRT-journalist en oorlogscorrespondent Johan Depoortere gaat in Een trieste maar vrolijke tijd op zoek naar een stukje familiegeschiedenis uit de Eerste Wereldoorlog.

Op dinsdag 2 mei om 22.10 u. op Canvas, www.canvas.be en www.vrtnu.be.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: logo