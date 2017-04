Bange, afwachtende en intens gelukkige momenten binnen de muren van de bevallingskamers in de derde aflevering van Echte Mensen: Nieuw Leven, op maandag 1 mei 2017. In het UZ Antwerpen en het AZ Sint-Jan in Oostende krijgen de artsen en zorgverleners met twee uitersten van nieuw leven te maken.

Neonatoloog Mahieu stuurt een ambulance naar het AZ Sint-Maarten in Duffel. Daar wordt een baby’tje opgehaald dat net na de geboorte ademhalingsproblemen heeft gekregen. “Op dat moment hadden heel beperkte informatie ter beschikking. Er was geen probleem tijdens de zwangerschap noch tijdens de bevalling, dus de longproblemen van het kindje doken heel onverwachts op. In dat geval is het belangrijk dat de pasgeborene meteen terechtkomt in een gespecialiseerd centrum dat in staat is om baby’tjes te beademen”. De 36-uur oude Noor komt zo terecht op de dienst Neonatologie in het UZA. Voor de ouders de start van enkele slopende dagen, wachtend op nieuws over de oorzaak en hopend op beterschap. “De geboorte van een kind is voor de meeste mensen de gelukkigste dag van hun leven. Om net dan je baby af te moeten staan, moet vreselijk moeilijk zijn”, weet professor Mahieu.

Op de verlosafdeling van het UZ Antwerpen komt Jordan aan om haar bevalling in te laten leiden. De vrouw is al over haar uitgerekende datum en omdat haar baby nogal groot is, wordt beslist om haar vliezen te breken. Hoewel Jordan nog jong is, lijkt de bevalling weinig indruk op haar te maken. Wanneer haar moeder tijdens de arbeid belt, geeft ze zelfs zonder verpinken een boodschappenlijstje door. Dokter Jorien Vercruyssen: “Dat is multitasken tot in de perfectie”. Maar dan loopt het even mis wanneer Jordan na de feilloze bevalling plots duizelig wordt en haar bloeddruk pijlsnel omlaag gaat.

In het UZ Antwerpen wordt de kleine Abubakr, die geboren werd met de darmen buiten zijn buik, geopereerd. Er is haast bij: als de darm afsterft, kan de kleine jongen niet overleven. Hoewel de ouders op de hoogte waren van zijn aangeboren afwijking, is de operatie toch een hele schok.

En in het AZ Sint-Jan in Oostende komt de Slovaakse Petra helemaal naar de West-Vlaamse kliniek voor een onderwaterbevalling, omdat de omstandigheden hier beter zijn.



Echte Mensen: Nieuw Leven, maandag 01 mei om 21u50 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm