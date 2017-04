Na een eerste passage in Hasselt vorig jaar kiest de Franse wereldster David Guetta opnieuw voor de Ethias Arena in Hasselt als locatie voor zijn jaarlijkse optreden op Belgische bodem. Voor zowel David Guetta als de Luikse organisator Legendz is het al de 12de editie van het event "Legendz feat. David Guetta”. In al die jaren wist de dj zijn status als één van de populairste en beste dj’s ter wereld verder uit te bouwen. Aan afbouwen daarentegen denkt hij zeker niet, integendeel. 2017 belooft meer dan ooit zijn jaar te worden met heel wat nieuwe samenwerkingen en releases!



Met maar liefst 12.000 concertgangers bleek de keuze voor de Ethias Arena vorig jaar een schot in de roos. De zaal bleek de perfecte locatie om een productie onderdak te bieden met de omvang van de show waarmee David Guetta de wereld rondtoert. Ook dit jaar zal de dj in de Ethias Arena neerstrijken met een meer dan indrukwekkende show! Het evenement vangt aan om 21.00 uur en zal eindigen om 4.00 uur.



Belgische fans zullen David Guetta dit jaar alleen aan het werk kunnen zien tijdens het al hopeloos uitverkochte Tomorrowland én nu dus ook op 20 oktober in de Ethias Arena Hasselt. Een niet te missen kans!



David Guetta bevestigt status van wereldster

David Guetta wordt op 7 november van dit jaar 50 jaar. Met een non-stop carrière van 34 jaar als dj en producer kan je hem gerust de ‘pater familias’ noemen onder de dj’s. Maar aan afbouwen lijkt hij nog lang niet te denken, integendeel! 2017 lijkt meer dan ooit zijn jaar te worden. Het jaar ging alvast sterk van start met tal van aankondigingen die zijn status als wereldster bevestigen.



In februari van dit jaar kondigde hij aan van management te veranderen en te gaan samenwerken met Scooter Braun. Deze naam zal bij weinig mensen bekend in de oren klinken, maar hij is zowat de meest succesvolle artiestenmanager van de laatste jaren. Met artiesten als Martin Garrix, Justin Bieber, Kanye West, Usher, Steve Angelo en vele anderen voegt David Guetta zijn naam toe aan het indrukwekkende lijstje van artiesten die onder de vleugels van Scooter Braun wisten uit te groeien tot wereldsterren.



Een paar weken later bevestigde hij zijn komst op de Mainstage van Tomorrowland, waar hij in beide weekends het festival afsluit, en een hernieuwde deal met de prestigieuze club USHUAIA op Ibiza, waar hij 12 weken lang een vaste ‘residency’ krijgt op maandag.



Hoogtepunt van het voorjaar was echter de release van zijn nieuwe single 'Light My Body Up' featuring Nicki Minaj en Lil Wayne. Een voorbode van heel wat nieuw werk dat in de loop van het jaar op de wereld wordt losgelaten.



Zijn hele carrière omschrijven is onbegonnen werk, maar toch stippen we graag enkele hoogtepunten aan. Zijn album 'One Love' uit 2009 werd 3 miljoen keer verkocht en leverde hem een Grammy Award op. Datzelfde jaar brak hij door bij het grote publiek met ‘I Gotta Feeling’ van The Black Eyed Peas, een hit die hij mee producete en die hij zelf ook verschillende keren remixte. Dat opende de deur voor samenwerkingen met artiesten als Rihanna, Kelly Rowland, Akon, Sia, Usher, Flo Rida en vele anderen. In 2011 werd hij Nr 1 DJ van de wereld in de DJ Mag Top 100. Sindsdien is hij blijven verrassen met een constante stroom aan aanstekelijke hits. Ook in België is de Franse dj mateloos populair. In de Ultratop prijkt hij met 36 hitnoteringen, waarvan er 19 de top 10 haalden en 9 doorstootten naar de top 5. Ook zijn albums gaan bij ons heel vlot over de toonbank.



Tickets en VIP

Regular Ticket: 49 euro.

Golden Circle: 89 euro.



VIP Golden Circle Table voor 5 personen: 590 euro, incl. btw.

VIP Loge voor 12 personen: 1.325 euro, incl. btw.



VIP Restaurant: 58 euro, incl. btw.

VIP Drankenpakketten: 280, 475 en 665 euro, incl. btw.



E-voucher 10 drankbonnen: 27,50 euro, incl. btw (waarde 30 euro).



Info en tickets via:

http://www.ethias-arena.be/nl/kalender/2017-2018/david-guetta

https://www.teleticketservice.com/tickets/2017-2018/david-guetta-2017/20171020-2100

http://www.thelegendz.be/



Info over VIP-formules, Restaurant, Drankenpakketten en Drankbonnen:

http://www.ethias-arena.be/files/sportpaleisgroep/downloads/DavidGuetta-2017-VIP-folder-NL.pdf



Bestellen van drankvouchers via:

https://www.teleticketservice.com/tickets/2017-2018/david-guetta-2017/20171020-2100-b



De kaartverkoop start vrijdag 5 mei om 11.00 uur.

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement