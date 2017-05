Mijn Pop-uprestaurant 2017: Ex-kandidaten en bekende gezichten geven finalisten duwtje in de rug

De finalisten van Mijn Pop-uprestaurant 2017 gaan hun allerlaatste week in. Nog enkele dagen en dan beslist de kijker wie de winnaars worden: Karel & Birger of Daniela & Mitchell. Voor beide duo’s komt het er nu op neer om zo veel mogelijk stemmen voor zich te winnen. Een bezoekje van enkele bekende Vlamingen en ex-kandidaten geeft hen alvast een duwtje in de rug.

Daniela & Mitchell beseffen dat hun buren van TJOP’S erg populair zijn. Vooral op de sociale media hebben de ‘smokey boys’ een grote voorsprong. Hoog tijd voor een inhaalrace. Daarvoor halen ze het grote geschut boven: persoonlijk stemadvies van zo veel mogelijk bekende Vlamingen. Wesley Sonck en Jean-Marie Pfaff geven alvast het goede voorbeeld. De steun van Sven & Amanda, deelnemers van vorig seizoen, hebben de Italianen ook. De tortelduifjes keuren elk gerecht kritisch. En ook een deel van de Familie-cast komt proeven van Mitchells culinaire kunstwerkjes.

Maar ook TJOP’S verwelkomt bekende gasten. Enkele acteurs van De Buurtpolitie steunen hun fictieve collega Karel voor de volle 100%. En ook ex-finaliste Miette en haar nieuwe vriend verkiezen een sappig stukje vlees. Net zoals Kürt Rogiers, die eveneens een tafeltje heeft gereserveerd. Zijn blauwe ogen veroorzaken blozende wangen en een stijgende hartslag bij zaalhulp Jolien. De consternatie wordt nog groter wanneer er plots een dubbelganger van Birger opduikt in de keuken.

Niet enkel bekende gezichten willen hun favoriete duo steunen. Ook een gewezen kleuterjuf van Karel komt langs om hem een hart onder de riem te steken. En met de komst van Bo & Emily en Charlotte & Laure zijn de drie Antwerpse duo’s van Mijn Pop-uprestaurant weer even herenigd.

Geven de bezoekjes van bekend Vlaanderen de doorslag? Dat wordt duidelijk in de grote finale van Mijn Pop-uprestaurant op donderdag 4 mei 2017. Daarin beslist alleen de kijker wie tot winnaar wordt uitgeroepen.



Mijn Pop-uprestaurant 2017, dinsdag 02 mei om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm